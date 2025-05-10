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اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الأول في الجامعة اللبنانية نظمت ندوة تحت عنوان: كيفية التعامل مع الحزن والفقدان

10
MAY
2025
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نظّمت اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، وبرعاية مديرة الكلية بادية مزبودي، ندوة بعنوان: “كيفية التعامل مع الحزن والفقدان” مع أستاذة علم النفس العيادي في الجامعة الأميركية الدكتورة غنى إسماعيل وقد قدمت الندوة الدكتورة نجوى يحفوفي التي أشادت بأهمية الموضوع المطروح.

أُقيمت الندوة صباح الجمعة الواقع في 9 أيار 2025، في قاعة الدكتور نزار الزين، بحضور طلاب وأساتذة ومهتمين في المجال النفسي والاجتماعي، وايضاً حضور لافت لطلاب واساتذة من جامعات أخرى وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على آليات الدعم النفسي وأساليب المواجهة الصحية في ظلّ الأزمات والخسارات الشخصية والجماعية وتناولت الدكتورة اسماعيل مراحل الحزن والفقدان وديناميكية هذه المراحل وكيفية التعامل خلالها وقامت بتمرين استحضار لذكرى معاشة لفقدان الأحبة من الواقع المعاش وتم عرض تجارب خاصة من الحضور.

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