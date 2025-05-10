ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة: لبنان يستعد لأيام حارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة و متوسطة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الإثنين حيث يتحول إلى ربيعي متقلب وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.

الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة و متوسطة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وإرتفاع في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة تقارب الـ50كم/س. كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة.