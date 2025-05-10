كم بلغ عدد البلديات التي فازت بالتزكية في الشمال وعكار وكيف توزعت؟

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فازت 81 بلدية بالتزكية في شمال لبنان وعكار من أصل 289 بلدية، وذلك ضمن نتائج الانتخابات البلدية والإختيارية.



عكار: 44 بلدية من أصل 134



البترون: 3 بلديات من أصل 31 وهي: بيت شلالا، دوما، راشكيدة



بشري: 5 بلديات من أصل 12 وهي: بقاعكفرا، قنات، حدشيت، حصرون، حدث الجبة



الكورة: 10 بلديات من أصل 38 وهي: بترومين، بتعبورة، بشمزين، بصرما، بكفتين، دارشمزين، رشدبين، عفصديق، كفرصارون، كوسبا



المنية - الضنية: 13 بلدية من أصل 37 وهي: بحويتا، أفكا، بشناتا، الحازمية، حرف السياد، بيت الفقس، كهف الملول، الروضة، زغرتغرين، عيمار، بقاعصفرين، مراح السراج، برج اليهودية، دير نبوح، قرصيتا



طرابلس: 5 بلديات (لا تزكية)



زغرتا: 6 بلديات من أصل 32 وهي: ايعال، حارة الفوار، راسكيفا، عرجس، كفرحاتا، كفرفو