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الشرق: تأهب انتخابي لجولة الشمال وعكار الاحد وتدابير أمنية

10
MAY
2025
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كتبت صحيفة "الشرق" تقول:

تأهب انتخابي الطابع في الشمال وعكار عشية الجولة البلدية والاختيارية الثانية بعد جبل لبنان. حماوة شعبية عائلية وسياسية في المدن الكبرى لا سيما في البترون وزغرتا وبشري وطرابلس فيما الاستعدادات على قدم وساق في العاصمة بيروت والبقاع الذي تفقده رئيس الحكومة نواف سلام امس.

 انتخابات قال وزير الداخلية احمد الحجار امس “اننا اردنا منها ان تشكل الرسالة الاولى من العهد الجديد الى المجتمع الدولي عن الجدية في اتمامها فكانت اولى محطاتها ناجحة بكل المقاييس.” 

 

سلام يرحب

 الوصول السعودي الرياضي كان محط ترحيب من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اعتبر “إنها زيارة يملؤها الأمل بزيادة التعاون في المجالات المختلفة، وفرصة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.. أهلاً وسهلاً بكم في وطنكم الثاني وبين أهلكم”..

 

وزير الداخلية

في المقلب الانتخابي اعلن الوزير الحجار امام وفد نقابة المحررين الذي زاره في مكتبه: جئت الى وزارة الداخلية بعدما انطلقت التحضيرات التقنية واللوجستية للعملية الانتخابية وقررنا المضي فيها مؤكدين على موعدها دون أي تردد وايا كانت العقبات. واردنا منها ان تشكل الرسالة الاولى من العهد الجديد الى المجتمع الدولي عن الجدية في اتمامها فكانت اولى محطاتها ناجحة بكل المقاييس.

 

تدابير استثنائية

 وفي السياق، دعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان المواطنين إلى التجاوب مع تدابير أمنية استثنائية، تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية يوم الاحد المقبل ضمن نطاق محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، موضحة ان التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما دعتهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117″.

 

لاثارو في الخارجية

 على خط آخر، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي رئيس بعثة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق، وجرى البحث بتطورات الوضع في الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة. وعرض اللواء لاثارو على الوزير رجّي طبيعة المهام التي تقوم بها قوات اليونيفيل في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما تطرق لاثارو الى التعاون والتنسيق القائمَين بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مشيداً بالعلاقة المميزة بين الجانبين. وقدّ وجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأكد الوزير رجّي تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب، مشددا على أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من قبل مجلس الأمن والتي يُرتقب تمديدها في آب المقبل.

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