عناوين الصحف ليوم السبت 10 أيار 2025

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الأخبار

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- البترون: صراع بين «الحلف الثلاثي» وباسيل.

الديار

- التصعيد «الإسرائيلي» مُستمرّ… والرئيس عون يُواجه «ضغوط السلاح» بالحوار

- بيروت بلا ضامن للشراكة… وفي زغرتا وطرابلس تحالفات تُشعل المعركة

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اللواء

- بلديات الشمال غداً: عين على التشطيب وعين على «خلطة التحالفات»

- سلام يرحب بالفريق السعودي.. وإطلاق «لائحة بيروت تجمعنا

الشرق

- مصلحة أميركا فوق كل اعتبار

- تأهب انتخابي لجولة الشمال وعكار الاحد وتدابير أمنية

الجمهورية

- انتخابات الشمال: حماوة سياسية وشعبية

- الشمال اختبارٍ انتخابي ثان