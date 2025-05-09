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إعلان لائحة عائلات بريتال المدعومة من أمل وحزب الله

9
MAY
2025
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أُعلنت لائحة "عائلات بريتال"، التي تضم 18 مرشحًا هم: عباس زكي إسماعيل، زياد علي طليس، قاسم محمد محسن موسى يونس، حسين أحمد طليس، مهدي حسين يونس، موسى حسين يونس، نزيه محمد مظلوم، كمال محمد كامل محمد حسين، محمد عباس صالح، علي نايف إسماعيل، فضل عباس طليس، حسين علي عبد الكريم صالح، محمد فخري إسماعيل، موفق محمود طليس، عبد الرسول مجيد العفي، عبد الوهاب سيف الدين، حسن أحمد مظلوم، ومحمد إبراهيم مظلوم.

وتقدم الحضور رئيس "كتلة بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، نائب مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" السيد فيصل شكر، رئيس بلدية بريتال علي طليس، مسؤول عباس مظلوم وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.

اسماعيل

وأكد رئيس اللائحة عباس زكي إسماعيل، على "التزام اللائحة بالعمل الجاد لخدمة بريتال وأهلها"، ومشددًا على "أهمية التعاون بين جميع أبناء البلدة للنهوض بها على مختلف الصعد".

وتلا البرنامج الانتخابي التنموي مشددا على "تحسين الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية"، ومعتبرًا أن "هذه الانتخابات محطة مهمة لتعزيز مسيرة التنمية في البلدة".

طليس

وألقى طليس، من جهته، كلمة حركة "أمل" مؤكدا "دعم الحركة الكامل للائحة"، ورأى أن "هذه الانتخابات محطة لتعزيز خيار التنمية والمقاومة، وحركة أمل ستكون دائمًا إلى جانب أهل بريتال في مطالبهم المحقة".

الحاج حسن

وبدوره، أكد النائب الحاج حسن على أهمية تعزيز دور البلديات في إدارة الشأن العام، وقال: "إن حزب الله يقدم دعمه الكامل لهذه اللائحة التي تمثل إرادة أهالي بريتال"، مثمّنًا دور البلدة "كقلعة من قلاع المقاومة والصمود".

 

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