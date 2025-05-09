اختتام زيارة الوفد اللبناني لجبل أتوس: خطة متابعة مستقبلية

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اختتم الوفد اللبناني الذي يضم النائب جورج عطالله والمطرانين مارون العمّار وجوزيف نفاع، والآباء نادر نادر، هادي ضو، خليل عرب، شربل دكاش، طوني الآغا والزميل جورج عرب، زيارته جبل أتوس في اليونان، وانتقل اليوم الى مدينة تسالونيكي.

وفي آخر محطات الزيارة لقاء مع رئیس وجمهور دير "ابن العليّقة"، وتبادل منشورات اعلامية إرشادية تاريخية متصلة بموقعي قنوبين الوادي المقدس في لبنان وجبل أتوس المقدّس.

كما كان بحث في تنظيم زيارة لآباء جبل أتوس الى وادي قنوبين، على غرار زيارة مطران أبرشية METEORA عام2019 .

العمار

وأوضح العمّار أن "الزيارة كانت فرصة مطلبوبة للتعارف والاكتشاف للخبرات الروحيّة التي يعيشها آباء جبل أتوس، وتلك التي تعرفها كنيستنا المارونية في حياة نسّاكها وحبسائها".

عطالله

بدوره، أكد عطالله "أهمية الزيارة التي تندرج في سياق تعزيز العلاقات المسكونية بين الكنائس، وتوسيع المشترك في تراثها الديني والثقافي". وقال: "في هذا الاطار كانت مشاركتي كأرثوذكسي في وفد ماروني الطابع، وسوف نتابع سبل تعزيز ثمار هذه الزيارة".

نفاع

من جهته، لفت نفاع الى امكانيات التعاون الثقافي والسياحي بين موقعي أتوس وقنوبين، وامكانية خلق مساحة مشتركة تعزز زيارات الحج الديني في اطارها المسكوني. وقال: "هذا ما سیكون موضوع متابعة لاحقا. وسنعد مفصلا لغبطة أبينا البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي حول هذه الزيارة وسبل متابعتها المستقبلية، وأخذ توجيهاته بشأن ذلك".

تسالونيكي

وفي تسالونيكي شملت زيارة الوفد اللبناني متحف المدينة التي بشرها مار بولس کما بشر مدينة كورانتوس، وكنيستي آيا صوفيا والقديس دیمترسDIMITRIS ولقاءات مع المسؤولين عن هذه الأمكنة وتبادل منشورات اعلامية وتاريخية.