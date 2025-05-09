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" الحزب" يرد على ماكرون!

9
MAY
2025
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قال مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي رداً على ما قاله الرئيس ‏‏الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس السوري أن "فرنسا تلعب دورًا أساسيًا ‏في ‏التعاون، وهذا التعاون سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ضد حزب الله، وسنستمر في ضمان الاستقرار ‏في سوريا ‏ولبنان":‏
"مرة أخرى يُطالعنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواقف عدائية وصادمة من دون أي مبرّر وغير ‏‏مفهومة في أبعادها ومراميها، الأمر الذي يثير الكثير من الهواجس وعلامات الاستفهام.‏


فمن هي الجهات الداخلة في إطار هذا التعاون؟ وما هي المهام التي يتطلع ماكرون إلى القيام بها؟ وهل هو ‏جاد في حديثه عن الحرص على ضمان الاستقرار في سوريا ‏ولبنان؟ أم أن موقفه جاء في سياق توجيه ‏رسائل التودّد والاسترضاء لبعض الدول الإقليمية؟ وكذلك محاولة ‏للتغطية على العجز والتقصير في ‏المسؤوليات الملقاة على عاتق فرنسا كإحدى الجهات الضامنة لتنفيذ اتفاق ‏وقف إطلاق النار بين لبنان ‏والكيان الصهيوني، والتي اكتفت في الغالب بموقف الصامت والمتفرج على ‏الانتهاكات والجرائم الصهيونية ‏التي تجاوزت الثلاثة آلاف خرق منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني؟‎".

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