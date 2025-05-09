العثور على مقبرة جماعية في عرسال؟!

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أكدت معلومات أن "المقبرة الجماعية التي عُثر عليها في جرود عرسال كانت في موقع دشمة قديمة العهد لدبابة محفورة في الأرض، وقد صودف مرور أحد الأشخاص في المكان، حيث تبين وجود جثث مدفونة إلى جانب بعضها البعض، إحداها كانت بلباسٍ عسكري".

وأشارت المعلومات إلى أن "الأدلة الجنائية تعمل حاليًا على أخذ العينات اللازمة، بانتظار وصول الآليات التي ستتولى جرف التربة للتأكد مما إذا كانت هناك جثث إضافية في الموقع".

وبحسب المعلومات فإنه "تم العثور على ثلاث مقابر بطريقة منظمة، وُجدت فيها ثلاث جثث على الأقل متحللة، ويرجّح أنها تعود إلى فترة تواجد المسلحين التابعين لجبهة النصرة وتنظيم داعش في جرود عرسال".