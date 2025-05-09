مارتينوس يزور باسيل شاكراً دعمه: سنتابع الإتصالات ليكون اتحاد البلديات فاعلاً بالإنماء

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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس في دارته في البترون.

بحضور كل من منسق هيئة قضاء جبيل سبع حبيب، ومنسق قرطبا جوزيف السخن، ومسؤول الماكينة السياسية للبلديات طوني بو يونس ومسؤول الماكينة السياسية للبلديات في قضاء جبيل أديب جبران والسيد أنطون سعيد.

وشكر مارتينوس التيار ورئيسه على الدعم في إنتخابات بلدية قرطبا، وعلى ترشيحه لرئاسة الإتحاد منذ تحديد توقيت هذه الإنتخابات وعلى العمل المشترك خلالها من أجل تأمين نجاحه. وكما وافق التيار منذ البداية على سعي مارتينوس مع الجميع من أجل تأمين أكبر توافق بسبيل تحقيق هذه الغاية.

وبعد أن أصبح هذا الأمر محسوماً بنتيجة البلديات الفائزة المنضوية في الإتحاد، سيتابع مارتينوس كل الإتصالات واللقاءات اللازمة بالتنسيق مع التيار لكي يكون إتحاد بلديات جبيل فاعلا بالإنماء وجامعاً للجبيليين.