الجمهورية: الإعتداءات الإسرائيلية: واشنطن تراهن على تحولات خارجية ستؤثر في شكل حاسم على الوضع اللبناني؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّدت مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية»، أنّ المرحلة دقيقة وصعبة، وأنّ التصعيد الإسرائيلي ليس له أي مبرر، في الوقت الذي يُنتظر من إسرائيل أن توقف إطلاق النار وتنفيذ ما هو مطلوب منها والتزام الآلية التي وضعت لتطبيق القرار الدولي 1701.

وكشفت المصادر انّ الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس أبلغت إلى بعض المراجع المسؤولة التي تواصلت معها أمس من أجل لجم التصعيد الإسرائيلي، انّها ستزور لبنان قريباً وستعمل على تفعيل العمل لتثبيت وقف النار، لكنها لم تحدّد موعد وصولها إلى لبنان بَعد.

وإلى ذلك، أظهرت الأيام الأخيرة إصراراً إسرائيلياً على تسديد الضربات لأهداف في مناطق لبنانية عدة، في جنوب الليطاني وشماله وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الغياب الكامل للجنة المراقبة.

وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، إنّ الجانب اللبناني كثّف في الفترة الأخيرة جهوده لدى واشنطن لتحريك عمل اللجنة، بحيث تكون أداة التواصل الضرورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن الجانب الأميركي الذي يرئس اللجنة لم يتجاوب مع الطلب، وهذا ما اعتبره لبنان، وفقاً للمصادر، استجابة أميركية لمنطوق الاتفاق الجانبي الملحق باتفاق وقف النار، والذي يطلق يد إسرائيل للعمل عسكرياً ضدّ أي هدف في لبنان تعتبره تهديداً لأمنها، وتجلّى ذلك في ابتعاد رئيس اللجنة الأميركي السابق عن مهمّاته كلياً، وكذلك الجنرال الذي خلفه أخيراً في هذا الموقع.

وأضافت هذه المصادر «أنّ هذا التراخي الأميركي على المستوى الأمني تجري ترجمته سياسياً أيضاً من خلال تباطؤ الوسيطة الأميركية مورغان أورتاغوس في تحديد موعد لزيارتها المنتظرة لبيروت هذا الشهر. وهذا التباطؤ يوحي بأنّ واشنطن تراهن على تحولات خارجية ستؤثر في شكل حاسم على الوضع اللبناني، وأبرزها المفاوضات الأميركية - الإيرانية».