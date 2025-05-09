الإنتخابات البلدية في الشمال وبيروت

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على مسافة 48 ساعة، من الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وطرابلس وعكار، اكتمل المشهد الانتخابي، ودخلت 6 لوائح حلبة التنافس، وهي تضم مرشحين من نادي الكفاءة والخبرة، ركزوا نشاطهم على زيارات ميدانية للاحياء الشعبية والاسواق..



ويطفو على السطح تخوف من تراجع تمثيل الاقليات (المسيحيون والعلويون) مع امتناع بعض المسيحيين من الترشيح للانتخابات، ومن المخاوف ايضا ولادة مجلس بلدي غير متجانس، من شأنه ان يشل اتخاذ القرارات، ويمنع السير بحل ازمات المدينة الخانقة من النظافة، الى السير، وانتشار النفايات والأوبئة بالشوارع.



محاولة للائحة مناصفة في بيروت

وعلى صعيد انتخابات بلدية بيروت، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن محاولات جارية ومحاولة من الرئيس بري، لتدوير الزوايا من اجل التوصل الى اتفاق بين الاحزاب على لائحة كاملة في بيروت تضمن المناصفة.



وتحدثت معلومات عن محاولة على الارض لتشكيل لائحة قادرة على حل مشكلة المناصفة، وسط مخاوف من مزايدات من بعض النواب والجهات، لعدم تمرير الانتخابات بما يضمن المناصفة والعيش المشترك.