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لبنان يتسلم من فرنسا وثائق تعود لتواريخ قبل اعلان دولة لبنان الكبير عام 1920

9
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في خطوة عملية، دبلوماسية، تسلم وزير الخارجية يوسف رجّي من سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو نسخة من وثائق وخرائط الارشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية - السورية، انفاذا لوعد الرئيس ايمانويل ماكرون للرئيس عون.


وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية متابعة للموضوع، ان الوثائق تعود لتواريخ مختلفة قبل اعلان دولة لبنان الكبير عام1920 وبعدها حتى اعلان استقلال لبنان، وهي مفيدة جدً التحديد الحدود بين لبنان وسوريا وهو الامر الذي ستتابعه اللجنة الفنية الخاصة بتحديد الحدود في الجيش اللبناني مع الجانب السوري.


واوضحت المصادر ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سلم في الوقت ذاته لرئيس السلطة المؤقتة السورية احد الشرع خلال استقباله في باريس نسخة من هذه الوثائق. ما يعني ان فرنسا تقوم بدور مهم لمعالجة ازمة الحدود اللبنانية – السورية.


وفي المعلومات ايضا ان السفير الفرنسي ابلغ الوزير رجّي ان فرنسا ستضع بتصرف لبنان كل الوثائق التي تملكها في الارشيف الفرنسي بمدينة نانت الفرنسية، في حال احتاج لبنان اي خرائط او وثائق اخرى خلال المفاوضات التي سيجريها مع سوريا لتحديد الحدود.

اللواء
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