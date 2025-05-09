اللواء: قيادي في "الحزب": ما يحدث في الجنوب مقدمات لانفجار محتمل قد لا يملك احد القدرة على احتوائه

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعمليات جوية واسعة على منطقة النبطية، مستهدفة الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت الفوقا، كفررمان، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.



وسجل «زنار النار» الذي تجاوز الـ20 غارة على المناطق والأودية المستهدفة أسوأ وأخطر خرق لاتفاق وقف النار الموقَّع مع لبنان، على مرأى الجهات الدولية الضامنة: الولايات المتحدة وفرنسا واللجنة الخماسية لمراقبة وقف العمليات العسكرية.



وألقت الطائرات المعادية مناشير على شكل أموال مزيفة، تتضمن رسائل ضد حزب الله، واكدت اسرائيل عزمها على مواصلة هجماتها متى رأت ذلك مناسباً لها..





وسط هذه الصورة، حذر قيادي في «حزب الله» من ان ما يحدث في الجنوب «ليس تصعيدا عابراً، بل يحمل مقدمات لانفجار محتمل قد لا يملك احد القدرة على احتوائه».



معتبرا ان «رد المقاومة مسألة وقت لا أكثر» كاشفا «ان الحزب ما زال يحتفظ بترسانة صاروخية متطورة وكبيرة، وتتجاوز في دقتها وفعاليتها ما واجهه العدو الإسرائيلي في السابق».