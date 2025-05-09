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أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 أيار 2025

9
MAY
2025
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اللواء: أسرار

لغز
اعترفت جهات وزارية ونقابية معنية، أن مشكلة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، تشكيل تحدياً حقيقياً للحكومة والمجلس، قبل الانتخابات النيابية المقبلة..

 


غمز
ما تزال سلف الخزينة، تعطى لهيئات معينة، وتحرم عن القطاع التعليمي الرسمي مما أدى الى توقف قبض المتعاقدين والعاملين في الملاك من المساعدات المالية.

 


همس
حذرت جهات خارجية طرفاً لبنانياً من «مكائد» تنصبها اسرائيل، لجرّه الى حرب جديدة، تؤدي الى تحولات أخطر مما حصل لتاريخه..

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعتقد مصادر كنسية واكبت انتخاب البابا الجديد أن شعوراً كاثوليكياً عاماً بإهمال الكنيسة الكاثوليكية في أميركا وبريطانيا كان وراء تسهيل مهمة الكنائس البروتستانتية في السيطرة على المزاج المسيحي في هذين البلدين وأن مؤهلات البابا الجديد منحت الفرصة ليظهر الكرادلة الكاثوليك عزمهم على تعزيز الكنيسة الكاثوليكية في أميركا ورفع شأنها لتحقيق توازن بوجه الهيمنة البروتستانتية التي تشكل خلفية عقائدية لسياسة متطرفة. وتوقعت المصادر الكنسية حيوية سياسية لتحرّك البابا الجديد نحو السلام، خصوصاً بعدما شعرت أوروبا ومعها دول كثيرة بالقلق من السياسات الأميركيّة المتطرفة.

 

كواليس

تتقاطع المعلومات التي يتداولها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تباين في الأجندات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو قد حلّ مكان الانسجام الذي توهّم وجوده الرجلان قبيل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة. وقالت إن ما يجري في ملف التفاوض النوويّ مع إيران وما جرى في الاتفاق مع اليمن يقولان إن أميركا ترامب قد قطعت شوطاً في الافتراق والقول بأن أميركا تدعم «إسرائيل» في حال التعرّض للتهديد، لكنها لا تبني سياساتها على الحسابات الإسرائيليّة وأن التمويل والتسليح والحماية الدبلوماسية والقانونية هي حدود الدعم الأميركي لـ»إسرائيل» أما خوض حروب تقرّرها «إسرائيل» فأمر مختلف. والمعادلة يجب أن تكون عكسيّة أن تلتزم «إسرائيل» مقابل ما تلقاه من دعم أميركي بوقف الحروب التي تؤثر على المصالح الأميركية بدلاً من توقع انخراط أميركا بها أو السعي لتوريط أميركا بخوضها عبر فرضها كأمر واقع.

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