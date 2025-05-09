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عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 أيار 2025

9
MAY
2025
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الأخبار: "الجديد" تطهير سياسي لمناصري المقاومة
إستقالة البسام وطرد صحافيين وقريبًا لا إشارة إلى "العدو"
حزب الله يسأل سلام: لماذا لا تشمل القروض بناء المنازل؟
عرقلة هبة عراقية بـ 1.2 مليار دولار

 

 

 

 


النهار: أعنف الغارات التدميرية منذ اتفاق وقف النار! سلام على الحدود الشرقية وفرنسا تساهم في الترسيم

 

 

 



الديار: تصعيد «اسرائيلي» يسقط ضمانات واشنطن... وخيبة امل في بعبدا
لا تعديل للقانون... هل تحصل الانتخابات في بيروت؟
«هواجس» من مفاجآت ترامب... وقلق في «اسرائيل»

 

 

 

 

الجمهورية: ليون أول بايا أميركي
الكونكلاف يختار خليفة البابا فرنسيس

 

 

 


اللواء: ضبط الحدود والإنماء بقاعاً في صلب زيارة سلام.. وعون في المصرف المركزي
«زنار نار» فوق النبطية وحزب الله يلوّح بالرد.. و6 لوائح تتنافس في طرابلس

 

 

 

 

البناء: الفاتيكان: البابا ليو الـ 14 هو الكاردينال الأميركي بريفوست مع تحية السلام عليكم | علاقة مأزومة بين نتنياهو وترامب في الإعلام الإسرائيلي: إحباط ومخاطر قطيعة | 20 غارة للاحتلال على الجنوب… وعون في المركزي… وسلام يتفقد الحدود بقاعاً

 

 

 

 

l'orient le jour: Léon XIV devient le premier pape américain de l'Histoire ; de Aoun à Zelensky, les félicitations s'enchaînent | Notre direct

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: «مسيّرات إسرائيلية» و«مقاتلات صينية» تدخل خط التصعيد الهندي - الباكستاني
روبيو دعا لتهدئة الصراع وسط مخاوف من انزلاقه إلى مواجهة أوسع

 

 

 

الأنباء الكويتية: الرئيس اللبناني في المصرف المركزي ورئيس الحكومة بالبقاع والموضوع المعيشي إلى التداول من بوابة تصحيح الأجور
يوم الأمن والنقد والاقتصاد وضبط الحدود.. وحزام ناري إسرائيلي جنوباً

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