الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعيد أجواء الحرب إلى جنوب لبنان

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

عادت أجواء الحرب إلى جنوب لبنان، أمس (الخميس)، مع محاصرة القصف الإسرائيلي لمنطقة النبطية بحزام ناري، عبر استهدافها بسلسلة غارات عنيفة.

وفيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات أدت إلى سقوط قتيل وإصابة ثمانية أشخاص بجروح، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف «موقع بنية تحتية» في جنوب لبنان «يستخدمه (حزب الله)... في إدارة منظومته لإطلاق النار والدفاع».

وأضاف أن الغارات طالت «عناصر من (حزب الله)، بالإضافة إلى أسلحة وفتحات أنفاق».

وبدا هذا التصعيد بمثابة رسالة عسكرية هي الأعلى خطورة، خصوصاً لجهة استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل خارقة للتحصينات شمال الليطاني، لم يسبق أن استخدمها في لبنان إلّا في عمليتي اغتيال الأمينين العامين لـ«حزب الله»، الأسبق حسن نصر الله، والسابق هاشم صفي الدين.

وعَدّ الخبير في شؤون الأمن والدفاع والاستراتيجية، العميد حسن جوني، أن العمليات الإسرائيلية «تؤشر إلى نمط جديد من الاستهدافات، خصوصاً مع استخدامها هذه الذخائر الخارقة التي تصل إلى أعماق معينة في باطن الأرض».



