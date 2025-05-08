الرئيس بري يبرق مهنئاً لقداسة البابا لاون الرابع عشر: نتمنى لكم السداد في رسالتكم في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الحوار بين الأديان

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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، مهنئا قداسة البابا لاون الرابع عشر، في مناسبة إنتخاب الكاردينال روبرت بريفوست بابا جديداً على رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.

وجاء في نص البرقية: "صاحب النيافة قداسة الحبر الأعظم البابا لاون ( ليو) الرابع عشر المحترم .

تحية طيبة وبعد .

يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني ، أن أتوجه من قداساتكم ومن أبناء الكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم ، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إختيار مجلس الكرادلة لسيادتكم تبوء هذا المقام الرسالي الإنساني والروحي السامي ، متمنياً لكم التوفيق والسداد في أداء رسالتكم في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الحوار بين الأديان بما يخدم الكرامة الإنسانية وإفشاء مبادئ وأسس السلام والمحبة بين بني البشر .

وتفضلوا بقبول فائق التهاني".