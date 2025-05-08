حفل عشاء تكريمي سنوي لأهل الإعلام والصحافة في جامعة سيّدة اللويزة.. وزير الإعلام مرقص:" قدَرَ الصحافة عبر التاريخ أن تكون شاهدةً وشهيدة من أجل الحقيقة"

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لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة وعيد تأسيس الجامعة، أقامت جامعة سيّدة اللويزة، وجرياً على عادتها، حفل عشائها السنوي في الحرم الرئيسي-ذوق مصبح، تكريماً لأهل الإعلام والصحافة اللبنانية، وذلك يوم الثلاثاء 6 أيار 2025.

حضر اللقاء راعي الإحتفال معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري رئيس اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام، قدس الأباتي إدمون رزق الرئيس العام للرهبانيّة المارونيّة المريميّة ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، الأب بشارة الخوري محاطاً بنوابه ومساعديهم، ومدراء الفروع، والعمداء، والمدراء، معالي الوزارء السابقين زياد بارود رئيس مجلس الأمناء في NDU، والإعلام: منال عبد الصمد، جورج قرداحي وزياد مكاري، السيّدة روز شويري رئيسة المؤسّسة المارونيّة للإنتشار، الأستاذ رفيق شلالا مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، المونسنيور عبدو أبوكسم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الأب طوني خضرا رئيس إتحاد أورا والإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان، سعادة الدكتور جو مكرزل النائب الرديف في مجلس النواب الفرنسي، الأستاذ جاك كلاسي مدير عام تيلي لوميار ورئيس مجلس إدارة نورسات، العميد حسين غدّار مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد بشارة أبو حمد مدير مكتب الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، المقدّم أندريه الخوري مدير شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، الإعلاميّة ربى الفرنّ المسؤولة الإعلامية في المديرية العامة لأمن الدولة، الأستاذ بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافة، الصحافية رندلى جبور نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، الإعلاميّة القديرة سعاد قاروط العشّي، مستشاري الإعلام في الأحزاب اللبنانيّة، رؤساء ومدراء تحرير المؤسسات الإعلامية، المرئية، المسموعة، المكتوبة والإلكترونيّة، الصحافيون والإعلاميون، بالإضافة إلى وجوه إعلامية وصحافية، شخصيات روحيّة وعسكرية، أكاديمية واجتماعية، إلى جانب أسرة جامعة سيدة اللويزة.



استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، من ثم صلاة إفتتاحيَّة مع سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري.

بعدها، كانت كلمة ترحيب ألقاها الأستاذ ماجد بو هدير، مدير مكتب الشؤون العامة البروتوكول، والعلاقات الإعلاميَّة في الجامعة الذي قال:" في غمرة مراكز الإقتراع وأوراقها، ولوائحها التي بدأتم يا أهل الصحافة بإحصائها منذ يومين مع بدء الإستحقاق الإنتخابيّ البلدي والإختياري، الذي انتظم مع عودة الدولة إلى الدولة، أبت جامعة سيّدة اللويزة وجرياً على عادتها إلا أن تتحوّل هذا العام إلى صندوق اقتراع من خلاله سوف نضمّنه ورقةً واحدة نكتب عليها الكلمة التي تتواجه مع الصمت وهو ما يتذيّل على الهدية التذكارية التي سوف تحملون".



وأكمل بو هدير: " متحلّقين حول معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، هو الذي لم يتوانى عن رعاية هذه المناسبة في ذكرى شهداء الصحافة، كما تأسيس الجامعة، إيماناً منه بضرورة التحلّق مع العائلة التي تماهت وتواءمت معه طيلة السنين الفائتة، وها هو اليوم يتقدّمها حاملاً رايتَها ومدافعاً عنها".



لينهي الأستاذ بوهدير كلامه: " بحريّة مطلقة نتّحد هذه الليلة، في واحة جامعة سيدة اللويزة التي ترفع شعار فرح الحقيقة، والتي تسعى إلى زرعها في نفوس طلابها، من خلال رسالة عمرها أكثر من ثلاثة قرون. واليوم تلتزم الجامعة التي حازت على الإعتماد المؤسّسي العالمي نيتشه بأن ترفع راية العلم الأرقى، وصورةَ لبنان الأحلى، من خلال تصميم إدارتها.



ثم رحّب رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري بأهل الاعلام والحضور قائلاً: " منذُ عامٍ كانَ مُعْظَمُكم هُنا، وحضورُكم اليومَ هو امتدادٌ لما كانَ منذُ عامٍ، وقد جئتُمْ للإِسهامِ في إرساءِ هذا التقليدِ السَّنويِّ الذي يَحْمِلُ أكثَرَ مِنْ بُعْدٍ ومَعْنى، وأَوَّلُ ما يُضيءُ فيهِ هو الإنحِناءِ أمامَ أرواحِ وأقلامِ شُهَداءِ الصحافةِ، الذين سقطوا ويَسْقُطونَ كُلَّ يومٍ وفي كُلِّ مكانٍ، ضحايا الكلمةِ الحرَّةِ والوفاءِ لمهنَتِهِم وأوطانِهِم. ولأنَّ لِكُلِّ هؤلاءِ مكانَتَهُم في دواخِلِنا، في القَلْبِ والذاكرةِ، فَلَهُم مِنّا معَ إشراقَةِ كُلِّ شَمْسٍ تحيّة".



وتوجّه الأب الرئيس للحضور بالقول: "أيُّها الصحافيّاتُ والصحافيّونَ، يا أهْلَ القَلَمِ، يا شركاءَنا في بناءِ الرأيِ العامِ خصوصاً لدى الشريحةِ الشبابيّةِ الواعِدةِ، وفي تكوينِ ثقافَتِها وتربِيَتِها على المواطنةِ وَفَهْمِ الآخرِ المختلِف استِعْداداً لِقَبولِهِ والعيشِ مَعَهُ في إطارٍ واضحٍ من المؤالفةِ التي تجمَعُ التعايُشَ والعَيْشَ المُشْتَرَكَ".

وتابع:" لمّا أطْلَقْنا في السنةِ الماضية مسابقةً بينَ تلامذةِ المدارسِ، فإنّنا نطلِقُ معكم هذهِ السنةَ مبادرةً ثانيةً جديدةً وهي مسابقةٌ بين الصحافيّين الجُدُدِ الصّاعدينَ، وهدفُها إطْلاقُ مواهِبِهِم وَفَتْحُهُم على عالمِ الواقعِ، وَدَعْمُهُم في خطواتِهم الأولى نحو عتَبَةِ الإعلامِ الحقيقيّ. وتحت مِظَلَّةٍ إعلاميّةٍ واسعةٍ تشكِّلونَها أنتم المجتمعينَ اليومَ، في هذا اللقاءِ الذي تحوَّلَ إلى طقْسٍ يُمارِسُ شعائِرَهُ معاً، فكراً وخمراً، خبزاً ومِلحاً في جَوٍّ خالٍ من كُلِّ حساسيَّةٍ وتجاذُبٍ، مغمورٍ بجاذبيَّةِ الكلمةِ النقيَّةِ، مليءٍ بالتفاعُلِ والتشاركيَّةِ لأجْلِ هَدَفٍ سامٍ نتسابقُ إليه جميعاً."

وختم الأب الخوري ليقول: " أودّ أن أوجّه تحيّة تقديرٍ واعتزازٍ لوزير الإعلام الشاب راعي هذا اللقاء الدكتور بول مرقص، الذي ومن خلال التزامه بحكومة الإنقاذ والإصلاح، ووضعِه على سلّم أولويّاتِه، تحصين وتحسين صورة لبنان، نستمدّ الثقةَ، بأن قطار عودة الدولة إلى الدولة يسير بالإتجاه الصحيح. نَعَمْ، جميلٌ جدّاً هذا اللقاءُ بين الصحافيّين والصحافيّاتِ المتمرّسينَ، وغداً سيكون اللقاءُ بين الكليّاتِ في جامِعَتِنا وكليّاتٍ من جامعاتٍ أُخرى، أيضاً جميلاً، ولَعَلَّ الأجمَلَ الأجمَلَ سيكونُ لقاءُ الصحافيّين الصّاعدينَ الجُدُدَ، ما يَحْمِلُنا على الأمَلِ بمستقبَلٍ إعلاميٍّ واعِدٍ، يُكْمِلُ مسيرَتَهُ البِنائيَّةَ ومسارَهُ في نَشْرِ الوعيِ ورسالتَهُ في الدّفاعِ عن الحقِّ والحقيقةِ وعن ِ الكرامَةِ والعدالةِ. كما يسرّنا الإعلان عن أنّ كليّة الإنسانيات في جامعة سيّدة اللويزة إستحوذت على ترخيص بمباشرة التدريس بماجيستير الإعلام مع تخصص الإعلام وداتا المعلومات".



بعد كلمة الأب الرئيس، كان لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص كلمة جاء فيها: " كأنّنا في هذه الأمسية نُمسِك المجدَ من طرفيه: الكلمة في ذكرى شهداء الصحافة، والعلم في عيد تأسيس جامعة سيدة اللويزة. وأيُّ مجد يسمو على قول الحقيقة ونشر نور العلم؟ لعلّ قدَرَ الصحافة عبر التاريخ أن تكون شاهدةً وشهيدة، تطولُ لائحةُ الشهداءِ الأحرارِ وتطول، ولا تنتهي، فجميعهم امتشقوا القلم سلاحا وحيدا حاربوا به الظلمَ والاستبدادَ والاحتلال، وجميعهم نذروا حياتهم لقضية محقة، وطنية ووجودية، وجميعُهم واجهوا مصيرا واحدا: الشهادة من أجل الحقيقة، بعد الشهادةِ لها ".

وتابع وزير الاعلام:" نستذكر الليلة شهداء صحافتنا في صرح جامعي عريق يحتفل بعيد تأسيسه. ونغتنم الفرصة لنعلن أنّ التعاون مع جامعة سيّدة اللويزة سوف يكون من خلال تبادل الطاقات مع وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، عبر الدراسات والأبحاث التي قد تقدّمها الكليّات، وبخاصة قسم الدراسات السمعيّة والبصريّة في كليّة الإنسانيّات، الذي سيساهم في إنتاج الوثائقيّات والأفلام القصيرة من أجل بثّها على الهواء من خلال برامج متخصّصة تكون من تقديم الطلاب أيضاً".

وأنهى الدكتور مرقص كلمته: " هوذا إعلامُنا، حاملُ آمالِنا وناشرُ آلامِنا، وهؤلاءِ هم صحافيونا، في عروقِهم حبرٌ وفي أقلامهم دماء! من مقاعدِ المدرسة يتبرعمونَ على الكلمة وتتفتّحُ مداركُهم على المعرفة، وإلى الجامعةِ ينتقلون وقد نضجت ثقافتُهم وترسّخ وعيُهم. إنّ وطنًا عِمادُه الكلمةُ والعِلمُ لا يَذوي مهما خاصَرَتْهُ المِحن، وصِحافةً مُنطلَقُها دماءٌ زكيةٌ لا تموت، وإن نزَفت، بل تبقى وَلّادةَ حياةٍ ومصدرَ فكرٍ في هذا اللبنان. كلُّ الشكرِ والتقديرِ لجامعة سيدة اللويزة، والتحيّةُ الأرفع لتلاميذنا وطلابنا الواعدين بمستقبل باهر".

خلال الحفل، تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة السنويّة التي شملت طلاب المدارس العام الفائت، حول أفضل فيلم مصوّر عن رؤيتهم للبنان الجديد.

وفي ختام حفل العشاء، قدّم الأب الرئيس، بإسمه وبإسم جامعة سيّدة اللويزة، هدية تذكاريَّة لسيادة المطران العنداري ولمعالي الوزير مرقص.