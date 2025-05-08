بيانٌ من الجيش الإسرائيلي حول الغارات على النبطية!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل على موقع في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان، كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله".

وأضاف أدرعي، "خلال الغارة، تم استهداف عناصر، وسائل قتالية، وآبار"، مشيراً إلى أن "هذا الموقع يُعد جزءًا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وقد خرج عن الخدمة نتيجة غارات الجيش الإسرائيلي".

وتابع، "وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة بين دولة إسرائيل ولبنان".

وختم أدرعي: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على أمن دولة إسرائيل، وسيمنع أي محاولة لإعادة بناء قدرات منظمة حزب الله".