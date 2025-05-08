منير يونس: "طار" مشروع الحكومة لهيكلة المصارف!

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رأى الصحافي الاقتصادي منير يونس أن "مصرف لبنان قدّم للبرلمان دراسة تمنع أياً كان المساس باستقلاليته ‏وتمنع اي زيادة في صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وتنسف التشكيل الجديد للهيئة المصرفية العليا المطلوب منها قيادة هيكلة المصارف".

وأوضح يونس: ‏باختصار: طار مشروع الحكومة الخاص بهيكلة المصارف… ورجعنا الى المربع الأول

أغلب الظن ان مشروع قانون الانتظام المالي (معالجة الفجوة) تأجل أكثر.‏أحاديث عن تأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية

‏وختم: هكذا يكون قد مر على الأزمة ٧ سنوات بلا حلول جذرية

‏ Il n'est jamais trop tard pour être en retard