عناوين الصحف ليوم الخميس 8 أيار 2025

الأخبار: عودة الحديث عن مهام اليونيفيل... وضغط أميركي لإقرار الترسيم مع قبرص
وعود السعودية المالية... ملاليم!
أميركا في اليمن: الهزيمة المطلقة
الجمهورية: طاقة فرج خليجية أمام لبنان
لبنان يتسقبل الإماراتيين بالورود
النهار: طيران الإمارات يُدشّن انفراج العلاقات مع الخليج... المشهد الانتخابي شمالاً: معارك غامضة سنيّاً
البناء: عودة التفاوض النووي الأميركي الإيراني الأحد… وغزة الجائعة تلاحق الاحتلال | واشنطن تخرج من حرب اليمن بتحييد سفنها وقواتها واليمن يواصل إسناد غزة | عودة خليجية بالتدريج إلى لبنان بعد الإمارات… وماكرون والشرع لرفع العقوبات
اللواء: سلام إلى البقاع اليوم.. واستعداد فرنسي لرعاية ترسيم الحدود مع سوريا
عودة الإماراتيِّين نافذة أمل والأضحى محطة واعدة للسعوديين.. وصندوق الإنماء العربي يدرس احتياجات لبنان
الديار: عودة الرعاية الخليجية للبنان وموسم سياحي واعد
صناديق الشمال على موعد مع التغيير أو تثبيت التوازنات؟!
وساطة عربية بين دمشق و«تل ابيب»: ماذا يُحضَّر؟
l'orient le jour: Les Arabes de nouveau au Liban : un pari gagné pour le duo Aoun-Salam
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: هدنة البحر الأحمر تؤشر لصفقة بين واشنطن وطهران
فانس قال إن إيران «يمكنها فقط امتلاك نووي مدني»
الأنباء الكويتية: تحالف انتخابي نيابي بين «العديلين» افرام والخازن في دائرة كسروان ـ جبيل
مصدر قبل زيارة عون: الكويت أصرّت على احتضان لبنان في كل الظروف