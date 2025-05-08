عناوين الصحف ليوم الخميس 8 أيار 2025

A + A -

الأخبار: عودة الحديث عن مهام اليونيفيل... وضغط أميركي لإقرار الترسيم مع قبرص

وعود السعودية المالية... ملاليم!

أميركا في اليمن: الهزيمة المطلقة

الجمهورية: طاقة فرج خليجية أمام لبنان

لبنان يتسقبل الإماراتيين بالورود

النهار: طيران الإمارات يُدشّن انفراج العلاقات مع الخليج... المشهد الانتخابي شمالاً: معارك غامضة سنيّاً

البناء: عودة التفاوض النووي الأميركي الإيراني الأحد… وغزة الجائعة تلاحق الاحتلال | واشنطن تخرج من حرب اليمن بتحييد سفنها وقواتها واليمن يواصل إسناد غزة | عودة خليجية بالتدريج إلى لبنان بعد الإمارات… وماكرون والشرع لرفع العقوبات

اللواء: سلام إلى البقاع اليوم.. واستعداد فرنسي لرعاية ترسيم الحدود مع سوريا

عودة الإماراتيِّين نافذة أمل والأضحى محطة واعدة للسعوديين.. وصندوق الإنماء العربي يدرس احتياجات لبنان

الديار: عودة الرعاية الخليجية للبنان وموسم سياحي واعد

صناديق الشمال على موعد مع التغيير أو تثبيت التوازنات؟!

وساطة عربية بين دمشق و«تل ابيب»: ماذا يُحضَّر؟

l'orient le jour: Les Arabes de nouveau au Liban : un pari gagné pour le duo Aoun-Salam

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: هدنة البحر الأحمر تؤشر لصفقة بين واشنطن وطهران

فانس قال إن إيران «يمكنها فقط امتلاك نووي مدني»

الأنباء الكويتية: تحالف انتخابي نيابي بين «العديلين» افرام والخازن في دائرة كسروان ـ جبيل

مصدر قبل زيارة عون: الكويت أصرّت على احتضان لبنان في كل الظروف