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عناوين الصحف ليوم الخميس 8 أيار 2025

8
MAY
2025
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الأخبار: عودة الحديث عن مهام اليونيفيل... وضغط أميركي لإقرار الترسيم مع قبرص
وعود السعودية المالية... ملاليم!
أميركا في اليمن: الهزيمة المطلقة

 

 

 

 

الجمهورية: طاقة فرج خليجية أمام لبنان
لبنان يتسقبل الإماراتيين بالورود

 

 

 

 

النهار: طيران الإمارات يُدشّن انفراج العلاقات مع الخليج... المشهد الانتخابي شمالاً: معارك غامضة سنيّاً

 

 

 

 

البناء: عودة التفاوض النووي الأميركي الإيراني الأحد… وغزة الجائعة تلاحق الاحتلال | واشنطن تخرج من حرب اليمن بتحييد سفنها وقواتها واليمن يواصل إسناد غزة | عودة خليجية بالتدريج إلى لبنان بعد الإمارات… وماكرون والشرع لرفع العقوبات

 

 

 

 

اللواء: سلام إلى البقاع اليوم.. واستعداد فرنسي لرعاية ترسيم الحدود مع سوريا
عودة الإماراتيِّين نافذة أمل والأضحى محطة واعدة للسعوديين.. وصندوق الإنماء العربي يدرس احتياجات لبنان

 

 

 

 

الديار: عودة الرعاية الخليجية للبنان وموسم سياحي واعد
صناديق الشمال على موعد مع التغيير أو تثبيت التوازنات؟!
وساطة عربية بين دمشق و«تل ابيب»: ماذا يُحضَّر؟

 

 

 

 

l'orient le jour: Les Arabes de nouveau au Liban : un pari gagné pour le duo Aoun-Salam

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: هدنة البحر الأحمر تؤشر لصفقة بين واشنطن وطهران
فانس قال إن إيران «يمكنها فقط امتلاك نووي مدني»

 

 

 

الأنباء الكويتية: تحالف انتخابي نيابي بين «العديلين» افرام والخازن في دائرة كسروان ـ جبيل
مصدر قبل زيارة عون: الكويت أصرّت على احتضان لبنان في كل الظروف

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