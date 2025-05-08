أسرار الصحف ليوم الخميس 8 أيار 2025

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اللواء: أسرار

لغز

دخلت مشكلة تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، سواءٌ على صعيد العاملين والأسلاك المختلفة أو المتقاعدين، باستثناء الاسلاك العسكرية في دوامة على الرغم من إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.



غمز

يحاول نائب صاحب تجربة سابقة، تأليف لائحة لانتخابات بلدية بيروت، تتمكَّن من سدّ ثغرات تزايدت المخاوف من حصولها..



همس

بات بحكم المؤكد أن صفقة البايجرز الثانية، التي نجا المستهدفون من ويلاتها، أتت من دولة آسيوية، عبر الشراء، لكن التنسيق مع عاصمة ذات تأثير كان له الرد الحاسم في إبطالها.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تتابع الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية ملف انتخابات بلدية بيروت عن كثب وتعتبر أن البعد السياسي لانتخابات البقاع الجنوبي يمكن توقعه من نتائج انتخابات بلديات جبل لبنان لجهة ثبات توازنات ما قبل الحرب الإسرائيلية خصوصاً بالنسبة لثنائي أمل وحزب الله وسقوط الرهان على تراجع شعبيتهما، أما الشمال فمع غياب تيار المستقبل عن المشهد الانتخابي يتوقع أن تملأه القوى المحليّة من عائلات وزعامات شماليّة، لكن في بيروت سوف يكون الامتحان الأكبر لقدرة التحالف بين منظمات المجتمع المدني الذي يؤيد الحكومة ويتمثل فيها بأكثر من وزير على إنتاج مشهد بلدي جديد، خصوصاً أن كتلتين ناخبتين كبيرتين يمثلهما الثنائي وجمعية المشاريع تشكلان نواة لائحة منافسة تضمن مشاركة خمسين ألف ناخب، بينما تقف القوى المسيحية التقليدية خارج اللائحة المدنية وسوف يكون الاختبار الأهم لصحة القرار بغياب تيار المستقبل سواء كان محلياً أو إقليمياً.

كواليس

يقول مصدر دبلوماسي إن الاهتمام كبير برصد الترددات الناجمة عن اتفاق وقف إطلاق النار بين اميركا واليمن، وما يمكن تسميته بإعلان حلّ واشنطن لتحالف حارس الازدهار لمواجهة قرار اليمن بمنع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر وتخلّيها عن إعلان الردع بوجه مفهوم وحدة الساحات، لأن الحدث كبير جداً ولا يمكن اختصاره بما تقوله كلمات مثل وقف النار، فهو ضمنا تسليم بدور إقليمي لليمن وتسليم بحدود المساندة الأميركية لـ”إسرائيل” عند الحد الدفاعيّ ويجب فهم علاقة كل ذلك بفرضيات اتفاق نووي أميركي مع إيران وفرضيات مواجهة عسكرية إسرائيلية إيرانية.