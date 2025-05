A + A -

Le Conseil politique du Courant patriotique libre a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté de l'ordre du jour et a publié la déclaration suivante :

- Le Conseil a examiné les résultats des élections municipales dans les départements du Mont-Liban, au cours desquelles le "Courant", avec le peuple, les familles et les alliés, a obtenu une présence significative dans les municipalités ainsi que le nombre des moukhtars élus et plusieurs victoires dans le plus grand nombre de municipalités. Il a souligné que cette victoire est un catalyseur pour le travail des municipalités, en particulier en ce qui concerne le déplacement illégal des Syriens et l’orientation pour une décentralisation élargie afin d’atteindre le développement souhaité.

- Le Conseil s'est arrêté aux images hideuses des massacres et des violations des droits de l'homme en Syrie et au ciblage de la diversité, soulignant son attachement à l'unité et à la stabilité de la Syrie et à la diversité de son tissu social, ainsi que la nécessité de préserver la liberté d'opinion, de croyance et de foi, car c'est là que se trouvent la stabilité et la paix en Syrie et au Liban.

- Le Conseil se réjouit de l'annulation de la décision d'interdire aux citoyens des Émirats arabes unis de se rendre au Liban, qui témoigne de la volonté d'entretenir des relations fraternelles avec les pays arabes, et espère que cette décision s'appliquera également aux citoyens du Royaume d'Arabie saoudite.