مَن هو المستهدف في صيدا فجر اليوم؟

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو خالد أحمد أحمد والذي شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان حيث دفع باعتداءات إرهابية نحو دولة إسرائيل.

خلال الحرب دفع الارهابي بمخططات عديدة لاستهداف جنود جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. كما عمل خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قتالية وتنفيذ اعتداءات تخريبية.

لقد شكلت انشطة المدعو أحمد تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها. سيواصل جيش الدفاع العمل ضد حماس في كل مكان يعملون فيه."

ونعت حماس "القائد القسامي خالد الأحمد الذي ارتقى في غارة صهيونية غادرة بمدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم."