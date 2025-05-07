السفير الروسي في تركيا: وحدة سوريا في خطر وموسكو على استعداد للإسهام في تحقيق الاستقرار

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روسيا اليوم: صرح السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف بأن وحدة سوريا في خطر وأن روسيا على استعداد للإسهام في تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال السفير في تصريح لوسائل الإعلام التركية،أمس: "الأنباء الواردة، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام، تدل على أن الأوضاع في سوريا معقدة للغاية، ولن أقول إنها تتحسن".

وتابع: "أولا، بسطت إسرائيل سيطرتها على مناطق جديدة بجنوب سوريا، كما تعرفون. إضافة إلى ذلك تقصف إسرائيل المواقع العسكرية للجمهورية العربية السورية، وحسبما أفهم فتلك المواقع والأسلحة كانت تابعة لبشار الأسد وجيشه".

وأشار السفير كذلك إلى أن هناك توترات في العلاقات ما بين الطوائف المختلفة في سوريا.

وأضاف: "أقصد قبل كل شيء الأمور الرهيبة التي حدثت في مارس على الساحل، أي اللاذقية وطرطوس وحمص جزئيا. وأقصد تلك الاشتباكات التي حدثت في الأيام الأخيرة بجنوب سوريا مع السكان الدروز".

وقال: "إلى جانب ذلك نضطر للتأكيد أن البلاد منقسمة مع احتمال المزيد من الانقسام لاحقا. ولذلك من الضروري برأيي من المهم الآن ضمان تحقيق الاستقرار للأوضاع السياسية الداخلية في سوريا قبل كل شيء، وضمان منع تكرار الاشتباكات الدموية والأحداث المؤسفة على غرار ما حصل على الساحل في اللاذقية وطرطوس، وضمان إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد والمجال الاجتماعي في سوريا".

وأكد أن "من دون ذلك سيكون من المستحيل ترتيب الحياة الطبيعية في البلاد، وستكون روسيا على استعداد للمساهمة الإيجابية في تلك العمليات".