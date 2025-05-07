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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

سيكون لبنان اليوم مع موعد رفع الحظر من جانب الإمارات العربية المتحدة عن سفر الإماراتيين الى لبنان، إذ تصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ثلاث طائرات إماراتية هي الأولى بعد قرار رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آال نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداءً من السابع من أيار، عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزف عون لأبوظبي.

وسيكون وزير الإعلام بول مرقص، في استقبال الطائرة التي تصل عند الثانية والنصف بعد الظهر، لمواكبة التغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، علماً أن هبوط الطيران الإماراتي في بيروت يحصل بعد انقطاع استمر سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.



