قائد «يونيفيل»: الاستقرار هش في جنوب لبنان

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: بولا أسطيح-

حذر رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو من «استقرار هشّ» يسود في جنوب لبنان منذ التفاهم على وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، موضحاً أن قوات «يونيفيل» ساعدت الجيش اللبناني على إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعاً دائماً في الجنوب، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى، كما اكتشفت نحو 225 مخبأً للأسلحة والذخائر، تم تسليمها إلى الجيش اللبناني.

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يحول دون انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل في الجنوب هو الاحتلال، والأنشطة الإسرائيلية في المنطقة».

في غضون ذلك، واصلت إسرائيل ضرباتها في الجنوب، واستهدفت مساء أمس (الثلاثاء) سيارة في منطقة كفر رمان قرب مدينة النبطية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.