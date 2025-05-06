بالصور: ممثلة لبنانية تعلن خطوبتها

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أعلنت الممثلة اللبنانية ريان حركة خطوبتها اليوم من الشاب سهيل صباحي، وذلك من خلال صور نشرتها عبر صفحتها على إنستاغرام.



وظهرت ريان في الصور وهي ترتدي فستانًا أسود ضيّقًا، بينما ركع سهيل أمامها وقدم لها خاتم الخطوبة، مع عبارة "Marry Me" مكتوبة في الخلفية، في مشهد رومانسي لاقى تفاعلًا واسعًا. وعلّقت ريان على إحدى الصور قائلة: "أعتقد أن عليّ التحضير لحفل زفاف، لأنني قلت نعم."



انهالت التعليقات على منشورها، مهنّئةً إياها ومتمنية لها حياة مليئة بالفرح والسعادة.