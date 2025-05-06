" الحزب " هو من كشفها!

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أكّدت مصادر أمنيّة موثوقة لـ "بيروت ريفيو"، أن خبر تفادي لبنان لجـ.ـريمة إ سر ائيلية جديدة في أيلول2024 شبيهة بجـ.ـريمة تفج-ير البيجر، قريب إلى الدقّة، لكنّها شددت على أن حــ.ـزب الله هو من أبلغ المخابرات التركية بالشحنة المف-خخة القادمة إلى لبنان والتي كانت قد وصلت إلى تركيا في حينها.

معلومات "بيروت ريفيو" تقاطعت مع مصادر أخرى في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة التي أكّدت أيضاً أن حــ.ـزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بشحنة الأجهزة قبل نقلها إلى لبنان بواسطة الطيران التركي.