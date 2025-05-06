" الحزب " هو من كشفها!

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أكّدت مصادر أمنيّة موثوقة لـ "بيروت ريفيو"، أن خبر تفادي لبنان لجـ.ـريمة إ سر ائيلية جديدة في أيلول2024 شبيهة بجـ.ـريمة تفج-ير البيجر، قريب إلى الدقّة، لكنّها شددت على أن حــ.ـزب الله هو من أبلغ المخابرات التركية بالشحنة المف-خخة القادمة إلى لبنان والتي كانت قد وصلت إلى تركيا في حينها.
معلومات "بيروت ريفيو" تقاطعت مع مصادر أخرى في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة التي أكّدت أيضاً أن حــ.ـزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بشحنة الأجهزة قبل نقلها إلى لبنان بواسطة الطيران التركي.
يشار إلى أن صحيفة "صباح" التركية ذكرت يوم 6 أيار 2025 أنه "من خلال عملية أمنية دقيقة، تمكّنت المخابرات التركية (MIT) من إحباط محاولة تهريب شحنة متفج-ر ا ت عالية الخطورة كانت موجهة إلى "حــ.ـزب الله" في لبنان”، مشيرة إلى أن "العملية جاءت بعد تلقي بلاغ استخباري في 20 أيلول 2024".