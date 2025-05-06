السفير المصري من السرايا: الأوضاع في المنطقة تحمل قدرًا كبيرًا من التوتر!

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء الرئيس سلام، وتناولنا عددًا من المواضيع، وفي مقدمتها ملف العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان".

اضاف:"نحن الآن في طور الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي يترأسها رئيسا وزراء البلدين،ونعمل لتحديد موعده في القاهرة في أقرب وقت ممكن، ونتمنى عقده خلال الشهرين القادمين على أبعد تقدير، على أن تلائم نتائجها طبيعة المرحلة وما يتطلع إليه كل بلد في مسيرة التعاون بينهما".

وتابع :" وتناولنا أيضًا مواضيع أخرى تتعلق بالأوضاع الداخلية في لبنان، والأوضاع الإقليمية، وتأثرهما وتفاعلهما فيما بينهما.

كما اتفقنا على أن الأوضاع في المنطقة تحمل قدرًا كبيرًا من التوتر، ينعكس ليس فقط على لبنان، بل على جميع دول المنطقة.

وتوافقنا على أهمية التنسيق بيننا لمواجهة هذه التحديات. وقد تكون هناك فرصة قادمة في القمة العربية في بغداد في 17 أيار الحالي، حيث ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر بين القادة والزعماء العرب.ونأمل أن تكون الفترة القادمة مليئة بهذه النقاشات البنّاءة ، التي يمكن أن تصل إلى نتائج مهمة تساعدنا في التغلب على الكثير من هذه التحديات".