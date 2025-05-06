الشرق الأوسط السعودية: «العناصر غير المنضبطة» تؤرق السوريين

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الشرق الأوسط السعودية: سعاد جروس-

شهدت محافظة السويداء (جنوب سوريا) اشتباكات بين فصائل محلية ومجموعات مسلحة خارجية هاجمت الريف الغربي للمحافظة، فيما ارتفعت تحذيرات من محاولة إحداث فتنة بين أهالي ريفي السويداء ودرعا.

إلى ذلك، باتت «العناصر غير المنضبطة» التي تُنسب إليها الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين خارج إطار القانون، تؤرق السوريين، مع التكرار شبه اليومي للاعتداءات على الحريات الخاصة.

فبعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف المتورطين في الاعتداء على مدنيين في ملهى بالعاصمة دمشق، شهد ملهى آخر في العاصمة، فجر الأحد، إطلاق نار قُتلت فيه امرأة وأصيب آخرون،

كما اعتدت عناصر دورية أمن عام على ناشط مدني في حمص، وذلك وسط غياب توضيحات رسمية حول هوية «العناصر غير المنضبطة».

وأكد محافظ دمشق، ماهر مروان، أنّ السلطات لن تتوانى عن محاسبة العابثين بأمن المدينة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.