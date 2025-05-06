البناء: بلديات جبل لبنان: فوز كاسح للثنائي وحضور مميز للتيار وهزيمة مدوّية للتغييريين

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في لبنان انتهت الانتخابات البلدية في أكثر المحافظات اللبنانية رمزية على الصعيد السياسي، هي محافظة جبل لبنان، حيث كان الاختبار الأهم لأوزان ثلاثة أطراف هي ثنائي حركة أمل وحزب الله الذي راهن الكثيرون على إصابته بالتراجع في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية والحملة السياسية الإعلامية التي تتحدث عن هزيمة المقاومة واستغلال ربط إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة، وكان الفوز الكاسح لكل لوائح الثنائي جواباً شعبياً قاطعاً على فشل ذريع لهذا الرهان، وربما يكفي النظر إلى نتائج انتخابات بلدية الغبيري حيث نالت اللائحة المدعومة من الثنائي ما يزيد عن 6000 صوت، بينما كان المعدل الوسطي لمرشحي اللائحة المنافسة المحسوبة على المجتمع المدني تحت الـ 300 صوت.



الطرف الثاني كان التيار الوطني الحر الذي تعرّض لاختبار حزبي مصيري مع انسحاب عدد من قياداته ونوابه من هيكليته الحزبية، ورغم حضور هذه الرموز في عدد من العناوين البلدية والاختيارية إلا أن الواضح كان أن القدرة التصويتية للتيار حافظت على حضورها من جهة، وأن التيار فاز ببلديات وازنة مثل الحدث والكحالة ودير القمر، إضافة للبلديات التي تشارك في تشكيلها مع الثنائي.

أما منظمات المجتمع المدني ومناصري نواب التغيير الذين شكلوا لوائح في مختلف أقضية جبل لبنان فقد حصدوا هزيمة مدوّية ترسم علامات استفهام كبيرة على مصير نواب التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة.