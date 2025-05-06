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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 أيار 2025

6
MAY
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يؤكد خبراء عسكريّون أن سقف ما تستطيع الغارات الإسرائيلية فعله في اليمن هو إضافة رقم في الخسائر المادية والبشرية إلى ما تتسبّب به الغارات الأميركية وبعد شهرين من الحملة الأميركية المكثفة لم يعد هناك فرصة للرهان على إنجازات نوعيّة تتصل بالتأثير على قدرة اليمن مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وما جرى مع الحاملة هاري ترومان وسقوط طائرة الـ “أف 18” من جهة وفي استهداف مطار بن غوريون من جهة موازية يقول إن اليمن يمتلك القدرة على استمرار إطلاق الصواريخ وإن صواريخه تمتلك قدرة اختراق الدفاعات الأميركية والإسرائيلية وكل ما يفعله التصعيد هو توسيع دائرة الفرص أمام اليمن نحو ميناء حيفا ومنصات الغاز ومحطات الكهرباء وتحلية المياة والقطارات بالنسبة لـ”إسرائيل” وإن صعّدت أميركا تنفتح أبواب استهداف القواعد والمصالح الأميركية القريبة من اليمن وصولاً الى ممر إجباري هو وقف الحرب على غزة للتخلص من كابوس اليمن أميركياً وإسرائيلياً.

 

كواليس

تقول جهات إحصائيّة مهنيّة ومحايدة أن نتائج الانتخابات البلدية في جبل لبنان كشفت بقاء القدرة التصويتية للأحزاب التي حملتها الانتخابات النيابية في عام 2022 على حالها وإن المكان الوحيد الذي سوف يحمل مفاجآت هو مدينة بيروت حيث تغيب القوة السياسيّة الأساسيّة في العاصمة وهي تيار المستقبل والحالة الحريرية عموماً، ما سوف يجعل القوى المنظمة الثانية والثالثة التي يمثلها كل من الثنائي والأحباش صاحب كلمة فاصلة في الانتخابات والتحالفات.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
ارتفع عدد الموقوفين الى 9 في تحقيقات اطلاق الصواريخ.


غمز
لم تتمكن اللوائح المعارضة «للثنائي» من تسجيل مكاسب لتاريخه في المناطق التي شهدت انتخابات وكذلك في الاستحقاقات المقبلة..


همس
يؤخر مشروع المداورة في مراكز عدد من السفارات العربية والأجنبية، إصدار التشكيلات الديبلوماسية التي ستطبق قاعدة إعادة الديبلوماسيين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في الخارج، بمن فيهم المعينين من خارج الملاك!

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