living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نتائج جبل لبنان: خيبة أصحاب الرؤوس الحامية

6
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: منذ إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب، بدأ الفريق المعادي للمقاومة في لبنان، بدعم من واشنطن والرياض وعواصم أخرى، استثمار نتائج الحرب داخلياً في مواجهة حزب الله وحلفائه ومن بقوا على علاقة جيدة معه.

 

وقاد حزب «القوات اللبنانية» الحملة مستفيداً من ماكينة إعلامية وُضعت في خدمته، وشاركه حشد من قوى وشخصيات كانت تعاني دائماً من «ضائقة شعبية»، حالت دون قدرتها على تحقيق نفوذ كبير على مستوى المجلس النيابي وبقية المؤسسات التنفيذية والتمثيلية في الدولة.

 

خلال الفترة الماضية، أوحى الضجيج الإعلامي لهذه الماكينة بأن هذه القوى باتت هي الأبرز في البلاد.

 

وأوحت «جماعة أميركا والسعودية» بأنه تمّ القبض على الشارع السنيّ بعيداً عن تيار المستقبل وزعيمه سعد الحريري، وبأن حضور القوى التي كانت تربطها علاقات مع حزب الله انتهى تماماً، وبأن «اندثار» التيار الوطني الحر و«انقراضه» مسألة وقت، ورهن الاستحقاقات الانتخابية، بعد إزاحته من مواقع السلطة عقب الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة.

 

وكان الأهم في جدول أعمال أعداء المقاومة، إبراز حالة اعتراضية وسط الجمهور الشيعي، بعدما صدّق بعض المراقبين العرب والأجانب في لبنان رواية جماعاتهم من اللبنانيين، بأن الانتخابات البلدية ستعطي إشارة انطلاق انهيار القاعدة الاجتماعية والشعبية لتيار المقاومة، وللثنائي أمل وحزب الله.

 

هذه الموجة من التعبئة الوهمية تعرّضت لنكسة كبيرة بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

 

وتكفي مراجعة طبيعة التحالفات التي رافقت عملية تأليف اللوائح، والأرقام التي حصدها الفائزون والخاسرون، لإظهار أن الواقع مخالف تماماً للسردية التي عمل أعداء المقاومة وداعموهم على الترويج لها.

 

وهي حملة لن تتوقف خلال الاستحقاق الحالي على أيّ حال، وستشهد تصاعداً أكبر كلما اقتربنا من الانتخابات النيابية، خصوصاً أن القوى الخارجية بدأت عملية تمويل لنشاط سياسي وإعلامي معادٍ للمقاومة.

 

عملياً، بيّنت نتائج الانتخابات البلدية في جبل لبنان أن القاعدة الشعبية لتيار المستقبل لا تزال صاحبة نفوذ كبير بين السنّة، وأن حضور الجماعة الإسلامية التي شاركت في حرب الإسناد لغزة آخذ في التوسّع في الشارع السنيّ، وأن خصوم المقاومة بين الشيعة لا يشكّلون أي قوة ذات تأثير تستدعي التعبئة ضدهم، وأن التيار الوطني الحر صامد رغم «حرب الإلغاء» المُعلنة ضده منذ عام 2019، فيما أصيب حزب «القوات اللبنانية» بخيبة كبرى، إذ يدرك القواتيون أنهم لم يفوزوا وحدهم في بعض البلديات الكبرى، وأنهم ما كانوا ليحقّقوا ما حقّقوه لولا خضوعهم للسير في تحالفات مع قوى وشخصيات لديها مشكلة مع التيار الوطني الحر.

 

الأحد المقبل، سنكون أمام جولة ثانية، سيكون فيها الكثير من العناصر التي تخصّ حلفاء وأصدقاء حزب الله، كتيار المردة والتيار الوطني الحر، كما سيكون هناك اختبار لطبيعة التمثيل السنيّ في طرابلس وعكار، رغم تدخّلات الرياض. ولا توحي المؤشرات بأن الجولة الثانية ستحمل نتائج مخالفة لما جاءت عليه نتائج انتخابات جبل لبنان، بحيث يمكن القول إن النتيجة الواقعية ستحتّم على أصحاب الرؤوس الحامية أن يفكّروا في طريقة للنزول عن الشجرة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout