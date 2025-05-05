حزب الله شجب العدوان الإسرائيلي والأميركي على اليمن

A + A -

شجب "حزب الله"، في بيان، "العدوان الإسرائيلي والأميركي على اليمن العزيز، والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية ‏وبنى تحتية في ميناء الحديدة، في جريمة حرب موصوفة تنتهك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".‏

أضاف: "إنّ الشعب اليمني المقاوم، الذي لم تفت من عضده كل الأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ المدمرة، وقدّم ‏مئات الشهداء والجرحى، ولم يتراجع مع قيادته الثابتة والشجاعة عن المساندة المشرفة لغزة وأهلها، لن يزيده هذا ‏العدوان إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني بفرض المعادلات وزيادة الحصار البحري ‏والجوي على العدو الصهيوني مهما غلت التضحيات".‏

وإذ عبّر الحزب الله عن "تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، حيا قيادته الحكيمة والشجاعة، ودعا إلى أعلى ‏درجات الإدانة والاستنكار من كل الدول الحرة والقوى الحية في العالم، وأكد أن هذا العدوان يستدعي تحركًا ‏عاجلًا وفعّالًا من العالم العربي والإسلامي، لتحمّل مسؤولياته ورفع الصوت عالياً في وجه الغطرسة ‏الصهيونية والأميركية".‏