باسيل في عرض نتائج بلديات جبل لبنان: احترمنا خيار العائلات وأظهرت تجذرنا في المجتمع

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قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قراءة لنتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان، مؤكداً أن التيار فاز مع الناس وحلفائه ولا يحتكر الربح، وأثبت امكان أن يكون محركا أساسياً مع الاهالي لهذه العملية الانتخابية.

وقال: نبارك للعهد والحكومة بإجراء الانتخابات البلدية بموعدها، والتيار الوطني الحر شارك في الاقضية الستة في المحافظة".

ولفت باسيل في مؤتمر صحافي عقده مع الماكنة الإنتخابية لعرض نتائج الإنتخابات في جبل لبنان، الى اننا منذ الاساس قلنا انها عائلية بلدية انمائية وطبعا لها نكهة سياسية ولهذا اعتمدنا خيار العائلات واحترمناه.

وأوضح: بالمعيار السياسي قلنا إن هناك مسألة النزوح هي التي على اساسها ندعم البلديات ببرامجها وأيضا هناك توجهنا نحو اللامركزية الموسعة.

وأضاف: ولهذا ولترك العائلات تختار المرشحين كان لدينا الخيارات التالية، اما ان نقوم بالتوافق ونجحنا في الكثير من الاماكن، او ندعم لائحة او ندعم مرشحين باللوائح ولذا عندما نقول فزنا يعني فزنا نحن والعائلات وهذا لا يعني أننا نحتكر الربح لنا لان هذا ربح للناس.

وتابع: ولكن هذا لا يمنع الحق اننا دعمنا وطلبنا من الناس التصويت باتجاه معين وهذا كان عاملا اساسيا بخيار العائلات ولذا لا أحد يستطيع أن ينكر لا دورنا ولا مساهمتنا.

ولفت الى أنه عندما اخترنا شعار "منا وفينا" لان البلديات هي للناس والخيار للناس ولذا نحن فرحون ونعتبر اننا منتصرين لان العائلات تبنوا مرشحين من التيار من دون أن يطلب التيار بالمباشر.

وأكد باسيل أن النتائج تدل على حجم انتشار التيار على مساحة جبل لبنان وتدل كيف اننا حققنا نتائج في ٢٠٢٥ افضل من الانتخابات البلدية السابقة. وأضاف: وهذا يدل على أن التيار لا يزال القوة الأساسية والشعبية في جبل لبنان.

مارتين نجم وعرض النتائج

بدورها عرضت نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي لنتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أنه "بقضاء جبيل التيار موجود في ٢٧ بلدية من أصل ٣١ معني فيهم التيار بخوض الانتخابات، وبالتالي التيار موجود ب ٩٠% من بلدات قضاء جبيل. وقالت: اما بالنسبة للفائزين والفائزات بالبلدية فلدينا ٧٤ عضو بلدية بنسبة ٢٥%، ولدينا ٢٦ مختار يشكلون ٢٨،٥% من مخاتير جبيل ".

واضافت: بالنسبة لكسروان-الفتوح، التيار موجود ب ٤٤ بلدية من اصل ٥٤ معني فيها بخوض المعارك ما نسبته ٨٢%. وبالنسبة للفائزين عضو بلدية نتحدث عن ١٦٢ عضو بلدية ونسبتهم ٢٩% من مقاعد القضاء وهناك ٣٣ مختارا نسبتهم ٣١،٥%".

ولفتت إلى أنه بالنسبة للمتن هناك ٥٥ بلدية موجودون ب ٤٥ بلدية اي ٨٢% ، الفائزون ١٤٩ عضو بلدية بنسبة ٢٣% و٤٦ مختار ومختار نسبتهم ٢٧% .

وأضافت: في قضاء بعبدا معنيين في ٣٢ بلدية موجودين ٣١ بلدية ما يشكل ٩٧ %. والفائزون هم ١٠٢ أعضاء بلديات يشكلون ٢٣% من مجمل أعضاء البلديات، اما للمخاتير ٢٠ مختار ومختارة نسبتهم ٢٨% .

وتابعت نجم: في قضاء عاليه معنيون ب ٣٠ بلدية واصبحنا موجودون ب ٢١ بلدية بنسبة ٧٠%، الفائزون ب ٩٩ عضو ما نسبة ٢٥ %، والمخاتير ٢١ مختاراً اي ٣٩،٦ من مجمل المخاتير".

واخيرا في الشوف لفتت نجم إلى أننا "معنيون ب٣٥ بلدة بنتيجة الانتخابات شاركنا ووصلنا ب٣٣ بلدية ما نسبته ٩٤% وللفائزين ٥٣ عضو اي ١٥% من مقاعد البلدات المعنيون فيها بالنسبة للمخاتير ١٣ مختار ما يساوي ٢١،٣%".

وأكدت أنه كخلاصة نرى أن التيار موجود في ٢٠١ بلدية من أصل ٢٣٦ أو بنسبة ٨٥ بالمئة، ولفتت الى أن الفائزين بالبلديات: هم ٦٣٩ أو ٢٣.٥ %، والى أنه في المخاتير فاز التيار ب ١٥٩ مختاراً.



وبعد عرض النتائج أشار باسيل إلى اننا موجودون بما نسبته ٨٥ % بالبلديات بجبل لبنان، والى أن هناك ٦٣٩ عضواً فائزاً من أصل ٢٧١٤. وأكد أن الارقام تدل على حضور التيار الوازن باقضية جبل لبنان خصوصا وأننا في العام ٢٠١٦ حصلنا ١٠٣ مخاتير في كل لبنان.

واضاف باسيل: تحضيرا للمعنى السياسي للانتخابات بجبيل خططنا موقفنا ودعمنا بالبلديات لنصل الى ربح اتحاد بلديات جبيل ونسقنا هذا الأمر مع مرشحنا فادي مارتينوس. وتابع: عملنا كذلك في المتن مع ال المر ليكون هناك فوز بالاتحاد مع وجوب تغيير بعض الأمور في اتحاد المتن بوجود خطة انمائية يكون الاتحاد معني بها.

ولفت الى انه بكسروان كان يتم العمل على الأمر نفسه ولكن بانسحاب جوان حبيش من المعركة اختلطت الامور.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمدن الكبرى خاصة جبيل وجونيه والجديدة، لماذا لا يتم الحديث عن الحدث والكحالة ودير القمر، وفي المدن الكبرى عرفنا مسبقا النتائج ولكن وضعنا هدفا بالأرقام.

وأشار الى أنه في جونيه عملنا للتوافق وجدنا انه ليس مسهلا، وهنا أصبحنا وحدنا في وجه خمس قوى واستطعنا ان نحقق رقم ٣٠٠٠ صوت وهو ليس سهلا. وأوضح انه في المدن التي لم يفز فيها التيار اساسنا لحالة بلدية لتكون حاضرة في العام ٢٠٣٠ وعلى هذا الأساس اثبتنا قوة شعبية لها معناها بالانتخابات ومن يعرفون معناها يدركون ذلك في العام ٢٠٢٦.

وأكد باسيل ان التيار تمكن ايضا من الفوز في بلدات مثبتة لبعض القوى والشخصيات، لافتا الى تأكيد قوة الأحزاب لان تكون محركا أساسيا في المجتمع لأن الشيطنة التي حصلت للأحزاب غير مقبولة.