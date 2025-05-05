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حواجز ومداهمات لشعبة المعلومات في منطقة الشمال تسفِر عن توقيف عدد من المطلوبين بجرائم مختلفة

5
MAY
2025
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار الخطّة الأمنيّة التي تتّبعها قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبخاصةٍ في محافظة الشّمال، تمكنت شعبة المعلومات من خلال حواجزَ ومداهمات نفّذتها ضمن هذه المحافظة بتواريخ 29 و30-4- 2025 وَ1-5-2025 من توقيف عشرة اشخاص وهم:

 – ع. ق. (مواليد عام 1992، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل

– ع. خ. (مواليد عام 2006، لبناني) مطلوب بجرم محاولة قتل وسلب

– أ. م. (مواليد عام 2004، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل

– أ. ن. (مواليد عام 1999، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار

– م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني) مطلوب بجرم إطلاق نار

– ر. ش (مواليد عام 1972، سوري) بحقه مذكرتان عدليتان بجرم محاولة قتل

– ع. أ. (مواليد عام 1979، لبناني) بحقه ثلاث مذكرات عدلية بجرائم الإتجار بالأشخاص

– ن. م. (مواليد عام 1996، لبناني) بحقه مذكرتان عدليتان بجرائم مخدرات وأسلحة

– م. ش. (مواليد 1994، مكتوم القيد) بحقه مذكرتان عدليتان بجرائم مخدرات

– خ. ر. (مواليد عام 1987، لبناني) بحوزته سلاح حربي غير مرخص

وقد ضبط، بحوزة عددٍ منهم، أسلحة وذخائر حربيّة وموادّ مخدّرة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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