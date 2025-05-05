وزير الداخلية: سيتم التدقيق بنتائج الانتخابات ثم تعلن بصورة رسمية

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تسلم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم ، نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان من المحافظ القاضي محمد مكاوي في حضور المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس.

وتحدث الوزير الحجار، وقال: "لقد كان امس الأحد يوما انتخابيا ناجحا بكل المقاييس وهو ما شهد عليه كل اللبنانيين وكل وسائل الإعلام وكل المسؤولين الذين حضروا إلى الوزارة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء الزملاء لمواكبة هذا النهار الانتخابي الطويل، وتمت معالجة كل الاشكالات او الاستفسارات من قبل غرفة العمليات المشتركة وجاري متابعة القسم المتبقي منها".

وقال:"أتوجه اولا بالشكر والتقدير لكل من شارك بالعملية الانتخابية ومن كل وسائل الإعلام على مساهمتهم بإنجاح العملية الانتخابية ولكن يجب ان يعي الجميع أن وراء هذا النجاح جهود أصغر موظف إداري وأصغر عسكري، وقضاة، والمديرين العامين العاملين بالوزارة، والجهد لا يزال مبذولا حتى هذه اللحظات في لجان القيد وفي وزارة الداخلية وفي الادارات الأخرى".



وتابع:"احببت الإشراف لأول مرة على عملية إصدار نتائج الانتخابات بعد متابعاتي طوال الليل من غرفة العمليات المشتركة مع القائمقامين ومع المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.

حسب المادة ١٠٧ من قانون الانتخاب تصدر النتائج من قبل لجان القيد وتسلم المحاضر إلى القائمقامين بالقضاء المركزي لسعادة المحافظ ، وطلبت الاشراف على تسلم النتائج في وزارة الداخلية من قبل القائمقامين وهذه هي المحاضر التي صدقت عليها لجنة القيد العليا في بعبدا وتسلمتها مديرية الشؤون السياسية ووضعنا برنامج معلوماتية ، لتجنب اي خطأ وتصدر النتائج على نحو سليم".

اضاف:"هذه النتائج نهائية ولكي تعلنها وزارة الداخلية يجب إدخالها إلى الحاسوب وتدقيقها ضمن مسار تقني معين كي لا يكون فيها أي شائبة وبذلك تعلن بصورة رسمية.

وفي الوقت عينه يوجه وزير الداخلية كتبا رسمية إلى القائمقامين لاعلامهم رسميا عن النتائج التي ستلعن على الموقع الالكتروني. وبالتالي تكون بدأت مهلة الطعن ضمن ١٥ يوما. كما يوجه وزير الداخلية كتابا الى مجلس الشورى لمتابعة الطعون ان حصلت. وسنجري في اليومين المقبلين تقييما شاملا للعملية الانتخابية لتفادي كل الثغرات وبعض المسائل اللوجستية لتفاديها في المرحلة المقبلة.

واجريت اتصالا مع وزير العدل فهناك بعض الملاحظات من قبل القضاة في لجان القيد في عمليات الفرز وسيكون معنا قضاة في عملية التقييم لنقدم عملية انتخابية ناجحة وتفادي كل الثغرات".

وختم شاكرا" بشكل خاص كل وسائل الإعلام الذين واكبونا منذ ساعات الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل".