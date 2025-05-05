الجمهورية: المر يعلن فوز اللوائح المدعومة من العمارة بغالبية البلديات في المتن

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الجمهورية: في حضور حشد كبير من المؤيدين الذين امّوا العمارة بعد اقفال الصناديق واحتفلوا بنتائج الانتخابات، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الوطني السابق دولة الرئيس الياس المر من الزلقا – عمارة شلهوب عن تفوّق اللوائح المدعومة من العمارة في الانتخابات البلدية في المتن الشمالي، مؤكداً أن المعركة الانتخابية تُخاض بروح حضارية وديمقراطية.



وأشار إلى أنه "تم الفوز بـ19 بلدية من أصل 33 المنتمية الى اتحاد بلديات المتن جرى فرزها حتى الآن"، مضيفاً أن رئيسة اتحاد بلديات المتن، السيدة ميرنا المر، تُحقق تقدماً لافتاً لتصل الى ما بين 20 و22 بلدية، بحسب الإحصاءات الأولية.