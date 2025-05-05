لبنان يبعث «رسالة ثقة» إلى العالم

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

بعث لبنان برسالة ثقة إلى العالم، عبر إنجازه، أمس، المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، التي نظمها بمواكبة سياسية وأمنية؛ لإنجاح أول عملية اقتراع تشهدها البلاد في عهد الرئيس جوزيف عون.

وتضم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية التي تجري على مدى أربعة أسابيع، محافظة جبل لبنان، التي تحوي مناطق ذات انتماءات سياسية ودينية مختلفة، ومنها الضاحية الجنوبية لبيروت؛ معقل «حزب الله»، التي تعرضت لدمار كبير جراء غارات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على لبنان.

وطمأن الرئيس اللبناني المواطنين إلى أن «الدولة جادة في تأمين حقهم في التعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع»، وأراد أن تكون نزاهتها «رسالة ثقة إلى العالم بأن لبنان بدأ ينهض ويبني مؤسساته وبات على السكة الصحيحة».