أسرار الصحف ليوم الأثنين 5 أيار 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر عسكرية إن اليمن نجح وحيداً خلال عمليات الأيام القليلة الماضية بإعادة الاعتبار لمفهوم الردع في مواجهة الآلتين الحربيّتين العملاقتين لأميركا و”إسرائيل” لأن المطلوب من الردع ليس التسبّب بخسائر موازية للعدو بل وضعه أمام مأزق العجز عن التخلّص من التحدّي وسلوك الطريق الذي تفرضه عليه للتخلص من التحدّي؛ وهذا ما حدث مع صواريخ اليمن التي تسببت بكارثة معنوية للجيوش الأميركية مع الاعتراف بأن الصواريخ أصابت أو كادت تصيب حاملة الطائرات هاري ترومان ما تسبّب بسقوط طائرة أف 18. فلا الغارات أضعفت قدرات اليمن ولا الدفاعات الجويّة نجحت بإبعاد الصواريخ اليمنية وصار المخرج الوحيد هو وقف العدوان على غزة لتقف إجراءات منع السفن في البحر الأحمر ويخرج الأميركي من كابوس اليمن. وفي صاروخ الأمس على مطار بن غوريون وفشل الدفاعات الجوية الأميركية والإسرائيلية في إسقاطه تحوّل يترافق مع نزول الملايين إلى الملاجئ ومخاطر التكرار مفتوحة ما يعني تحوّل الضغط الداخلي الإسرائيلي لصالح وقف الحرب يتعاظم. وهذا هو بالضبط مفهوم الردع.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حواره مع شبكة إن بي سي الأميركيّة عن انفتاحه على فرضيّة امتلاك إيران برنامج نوويّ سلميّ تشكل إشارة سياسيّة على نية أميركية بالعودة إلى المفاوضات وأن الكلام ربما يكون مع كلام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن عدم وجود أي نية لدى إيران لامتلاك شق عسكري لبرنامجها النووي ضمن سيناريو متفق عليه برعاية عمانيّة لوضع أسس تسمح بالعودة إلى المفاوضات التي تم الإعلان عن تأجيل جولتها الرابعة السبت الماضي فجأة ولم يتم تحديد موعد بديل.

اللواء: أسرار

لغز

تجري مشاورات بين عدة أطراف سياسية في طرابلس للتوافق على تشكيل لائحة تمثل النسيج الوطني في الفيحاء، وتجنب تكرار نتائج الإنتخابات الماضية التي جاءت بمجلس بلون طائفي واحد!



غمز

إستمرت الإتصالات على أكثر من صعيد لإعلان اللائحة الإئتلافية في بيروت هذا الأسبوع، وهي تضم الأحزاب الفاعلة والتي تشكل البلوكات الإنتخابية الكبيرة في العاصمة، الحريصة على الحفاظ على المناصفة في بلدية بيروت!



همس

توقعت مصادر وزارية أن تكون التشكيلات القضائية المفترض إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي، أول إختبار عملي لمشروع قانون إستقلالية القضاء الذي أقرته الحكومة في جلستها الأخيرة في السراي الحكومي!