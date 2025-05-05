عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 أيار 2025

الأخبار: أكبر مفاجآت اليمن: "بن غوريون" تحت النار
المعارك الإنتخابية مسيحية... التيار صامد
البناء: ترامب يمهّد للعودة للتفاوض بالانفتاح على إمكان امتلاك إيران برنامج نووي سلمي | صاروخ يمني نوعي يغلق مطار بن غوريون رغم الدفاعات الأميركية والإسرائيلية | الانتخابات البلدية في جبل لبنان تنجح أمنياً وتعيد تأكيد التوازنات السياسية القائمة
النهار: "إنجاز" انتخابات الجبل بمشاركة متفاوتة "هدية عاجلة" تعيد الإماراتيين إلى لبنان
اللواء: بلديات جبل لبنان: التزام دستوري والنتائج ترسم مشهداً جديداً
تغيير في جونية وجنبلاط والمر يحافظان على نفوذهما وباسيل يتراجع ويحضر مع «ثنائي» في الضاحية
الجمهورية: فوز اللوائح المدعومة من المر
الديار: إنتخابات جبل لبنان: «عمليّة ناجحة وسلسة»... والإقتراع تجاوز الـ44%
الإماراتيّون يعودون الى لبنان هذا الصيف
l'orient le jour: Municipales au Mont-Liban : les principaux enseignements de la journée
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: غارات أميركية تستهدف صنعاء وصعدة والحديدة والجوف
الأنباء الكويتية: الجيش اللبناني ينشر ما بين 15 و18 ألف جندي لتأمين العملية الانتخابية.. ووزير الداخلية: المجتمع الدولي يراقب وسيكون راضياً بالتزام الدولة بإجراء الاستحقاقات في مواعيدها
عون يواكب أولى جولات الانتخابات البلدية: رسالة ثقة إلى العالم