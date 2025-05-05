عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 أيار 2025

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الأخبار: أكبر مفاجآت اليمن: "بن غوريون" تحت النار

المعارك الإنتخابية مسيحية... التيار صامد



البناء: ترامب يمهّد للعودة للتفاوض بالانفتاح على إمكان امتلاك إيران برنامج نووي سلمي | صاروخ يمني نوعي يغلق مطار بن غوريون رغم الدفاعات الأميركية والإسرائيلية | الانتخابات البلدية في جبل لبنان تنجح أمنياً وتعيد تأكيد التوازنات السياسية القائمة



النهار: "إنجاز" انتخابات الجبل بمشاركة متفاوتة "هدية عاجلة" تعيد الإماراتيين إلى لبنان

اللواء: بلديات جبل لبنان: التزام دستوري والنتائج ترسم مشهداً جديداً

تغيير في جونية وجنبلاط والمر يحافظان على نفوذهما وباسيل يتراجع ويحضر مع «ثنائي» في الضاحية

الجمهورية: فوز اللوائح المدعومة من المر



الديار: إنتخابات جبل لبنان: «عمليّة ناجحة وسلسة»... والإقتراع تجاوز الـ44%

الإماراتيّون يعودون الى لبنان هذا الصيف

l'orient le jour: Municipales au Mont-Liban : les principaux enseignements de la journée

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: غارات أميركية تستهدف صنعاء وصعدة والحديدة والجوف

الأنباء الكويتية: الجيش اللبناني ينشر ما بين 15 و18 ألف جندي لتأمين العملية الانتخابية.. ووزير الداخلية: المجتمع الدولي يراقب وسيكون راضياً بالتزام الدولة بإجراء الاستحقاقات في مواعيدها

عون يواكب أولى جولات الانتخابات البلدية: رسالة ثقة إلى العالم