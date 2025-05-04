الحجار في نهاية اليوم الانتخابي: عرس وطني ديموقراطي ونسبة الاقتراع 44.59 في المئة

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وصف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم الانتخابي، ب"العرس الوطني الديموقراطي الجامع لكل اللبنانيين في محافظة جبل لبنان"، لافتا الى ان "العملية الانتخابية كانت سلسة من دون اي مشاكل أمنية تذكر، وعند الساعة السابعة تم إقفال صناديق الاقتراع باستثناء المراكز التي يتواجد في داخلها مقترعون، ومشيرا الى ان "عدد الشكاوى ليس كبيرًا ومعظمها إداريّة وحوّلنا تلك المتعلقة بالرشاوى الانتخابية على المفارز القضائية".

وذكر بان نسبة الاقتراع هي 44.59 في المئة في محافظة جبل لبنان، وهي في الأقضية كالتالي: 59.40% في كسروان و41.51% في عاليه و 56.70% في جبيل و38.29% في بعبدا و37.91% في المتن الشمالي و44.82% في الشوف.

وأكد مواكبة عمليات الفرز، تمهيدا لإصدار النتائج، وقال: "ستجري متابعة عملية الفرز من غرفة العمليات، وأنا راضٍ جدًّا عن سريان هذا اليوم الطويل، والمهم أنّ هذا الاستحقاق أجري بوقته وتم الالتزام بالمواعيد الدستورية".