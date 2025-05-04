مارتين نجم: "التيار" الفائز الأكبر في بلديات التزكية في جبل لبنان

A + A -

أكدت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم ان التيار لعب دورا إيجابيا وأساسيا بإنجاز التزكية والتوافق، لافتة الى أن التيار أثبت كما في كل استحقاق أنه القوّة الاساسية بالأصوات والقدرة على الاستقطاب والتعاطي مع كل القوى.

وهنأت نجم في مؤتمر صحافي في مركزية "التيار" في ميرنا الشالوحي "اللبنانيين بانطلاقة الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري الذي طال انتظاره. وقالت: "هو استحقاق إداري محلّي والتيار ناضل لتحويله الى استحقاق إنمائي موسّع من خلال اللامركزية الإدارية"، وتقدمت بـ"الشكر للعهد والحكومة ووزير الداخلية والقوى الأمنية والجهاز الانتخابي والإعلام".

واضافت: "بما ان طابع الاستحقاق بالنسبة لنا هو عائلي انمائي أولاً، وسياسي ثانياً، فنحن في التيار احترمنا خيار العائلات وسلّمنا لها بأن تختار المرشحين ومن الطبيعي أن يكون من ضمنهم مرشحون ومرشحات من التيار، منتسبين ومناصرين.

وأضافت: من هنا كان توجّه التيار إما لدعم لوائح عائلية وشبابية وإمّا لترك الخيار للناس". ولفتت الى أنه "في المكان الذي توفرت فيه فرصة للتوافق شجعناها وشاركنا فيها، وأحياناً على حسابنا خصوصاً في الاماكن التي كان خيارنا فيها رابحا من دون توافق، وفي الاماكن التي تعذّر التوافق لم نعرقل بل كان غيرنا مسؤولا عن إفشاله، وهذه هي روحية عنوان "منّا وفينا" لحملتنا البلدية والاختيارية التي اتخذت شعار: "البلدية للناس والناس منا وفينا".

من جهتها، عرضت صوفيا الهاشم أرقام "التيار" في البلديات الفائزة بالتزكية، وأوضحت أن "التيار" حل أولاً بفوزه ب١٨٧ عضواً بلدياً أي ما يشكل نسبة ٢٤% من أعضاء بلديات أقضية جبل لبنان الستة.ً