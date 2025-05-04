جاد بو جودة بعد فوزه بالتزكية: تعاون ومحبة لا خلافات...

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كتب رئيس تحرير otv ومدير الاخبار والبرامج السياسية جاد بو جودة على "فايسبوك": مركز الاقتراع اليوم في بلدتي جورة البلوط، حيث فزت بعضوية المجلس البلدي الاول بعد استحداث البلدية بالتزكية، وذلك ضمن إجماع غالبية بنات وابناء البلدة على تأييد "لائحة جورة البلوط الغد" للمقاعد البلدية والاختيارية معاً..

اليوم، لا انتخابات... وفي السنوات الست المقبلة لا خلافات ولا احقاد، بل تعاون ومحبة.



والاهم... لا سياسة ولا تبني من هذا الحزب او التيار او النائب او الطامح لأن التفاهم الذي جرى عائلي محلي بامتياز، مع كامل الاحترام لكل الانتماءات والافكار والتوجهات والاستعداد التام لكل تعاون مع اصحابها لما فيه خير البلدة."