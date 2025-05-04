الخارجية اللبنانية ترحب بهذا القرار!

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية في الامارات العربية المتحدة، بناءً لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الاماراتيين إلى لبنان والسماح لهم بالزيارة اعتبارًا من ٧ ايار ٢٠٢٥.



وأكدت الوزارة على أهمية هذا القرار الذي صدر على أثر زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ما يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها قدمًا لما فيه خير الشعبين والبلدين.



وتتطلع الوزارة الى إستمرار تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية مع كافة الدول العربية، لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وإنتماء ومصير مشترك.