ماذا طلب الطيران المدني اللبناني من المسافرين ؟

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صدر عن المديرية العامة للطيران المدني، البيان الآتي:

"يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ازدحاما ملحوظا في بعض الأوقات، لا سيما في الفترة الصباحية، نتيجة اعتماد إجراءات تفتيش جديدة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المسافرين المغادرين، وذلك التزاما بالأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها في المطارات حول العالم.

وحرصا على تسهيل حركة المرور داخل المطار وتفادي تأخّر المسافرين عن رحلاتهم، تطلب المديرية العامة للطيران المدني من جميع المغادرين الكرام التوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم، لإتمام إجراءات تسجيل الحقائب وختم الجوازات في الوقت المناسب.

وتؤكد المديرية العامة للطيران المدني أهمية التزام المسافرين، بهذه الإجراءات، لما فيه من ضمان لأمنهم وسلامتهم وراحتهم، وهو ما تحرص عليه في مختلف الظروف".